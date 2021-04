Calciomercato Roma: giallorossi in pole per Azo, talento israeliano del 2005. Può sbarcare a Trigoria nelle prossime settimane

La Roma pensa ai campioni del futuro, e in quest'ottica mette nel mirino Ori Natan Azo, trequartista ed esterno classe 2005 in forza al Petach Tikva. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano, il club di Trigoria sarebbe in pole per accaparrarsi il giovane talento, che avrebbe addosso gli occhi di mezza Europa: Milan, Juventus e Inter in Italia, ma anche Dinamo Zagabria e Atletico Madrid nella lista delle pretendenti.

La Roma però gode di una corsia preferenziale: l'agente è lo stesso di Suf Podgoreanu, altro talento già nella Primavera di Alberto De Rossi. E allora Azo potrebbe sbarcare nella capitale già ad aprile, per svolgere la consueta settimana di prova sui campi del Fulvio Bernardini.

(corrieredellosport.it)

