Il peggio sembra alle spalle per Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma, infatti, è stato dimesso dall’Ospedale Spallanzani, dove era ricoverato dal 9 aprile per una polmonite interstiziale bilaterale causata dal coronavirus. Dopo alcuni esami dai risultati incoraggianti l'ex capitano giallorosso ha potuto finalmente fare ritorno a casa, dove continuerà a curarsi come da prassi.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE