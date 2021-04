Zaniolo in campo con la Primavera, ma con «cautela»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un altro passo avanti per Zaniolo. Da ieri il classe '99 si allena in gruppo con la Primavera di Alberto De Rossi: anche se nei primi giorni eviterà i contrasti ed alternerà allenamenti standard a sedute individuali, il nuovo step rappresenta un passaggio fondamentale per il completo recupero dalla seconda rottura del crociato. La settimana scorsa Zaniolo era volato in Austria per un controllo con il professor Fink, che aveva evidenziato uno squilibrio di forza tra le due gambe e la necessità di un altro mese di lavoro.

Il numero 22 lavorerà con la Primavera per almeno due settimane, al termine delle quali si valuterà come affrontare gli ultimi step prima del definitivo rientro: potrebbe tornare a lavorare con la prima squadra nei primi dieci giorni di maggio. Il rientro in campo in una gara ufficiale prima del finale di stagione invece non è scontato, ma Fonseca potrebbe convocarlo per le ultime due gare di campionato per gratificare un ragazzo che combatte con gli infortuni da più di un anno.

Prosegue - a rilento - anche il lavoro di Smalling per cercare di tornare a disposizione: anche ieri l'inglese ha svolto un allenamento individuale e non sarà convocato per il big match di Europa League contro l'Ajax. Stesso discorso per Spinazzola che rimarrà ai box almeno per altri dieci giorni a causa del problema muscolare al flessore. Lavoro individuale anche per El Shaarawy e Kumbulla: l'ex Verona è leggermente avanti rispetto al Faraone ma per non correre rischi entrambi dovrebbero tornare in gruppo l'ultima settimana di aprile.