L'ammonizione rimediata da Lorenzo Pellegrini nel finale di Roma-Bologna costerà al centrocampista un turno di squalifica, trattandosi della decima sanzione raccolta in questo campionato. Gli altri ammoniti dell'ultima giornata, Pedro e Villar, non incorreranno in alcun stop. I diffidati restano Mancini e Veretout.

Un turno di squalifica invece ad Ibrahimovic, oltre a 5mila euro di ammenda, per una "critica irrispettosa con atteggiamento provocatorio" nei confronti dell'arbitro.

(legaseriea.it)

