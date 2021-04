Una partita che vale due stagioni

[...] Roma da 2,5 punti a partita in Europa; da 1,8 in Serie A. I numeri, anche se non sovrapponibili al cento per cento, indicano che la squadra ha un’anima più internazionale che locale. Colpa/merito di avversari di diverso calibro, del format delle competizioni o del differente approccio mentale all’appuntamento? Di tutto un po’, non ci sono certezze di alcun tipo ma il dato è significativo.

Come se esistessero una Roma e una Rometta. La prima in azione in Europa, l’altra in campionato. La conferma, in sostanza, della discontinuità del gruppo di Fonseca. E proprio questo sdoppiamento di prestazioni ha costretto la Roma alla scelta europea di metà aprile.

[...] Il secondo “quarto” di giovedì merita l’etichetta di partita più importante della stagione. Anzi, delle stagioni: di questa e della prossima. Ci sono in ballo soldi, tanti soldi e l’aspetto economico fatalmente prevale su quello sportivo [...].

(La Repubblica - M. Ferretti)