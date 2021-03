Vigilia di Roma-Genoa. Fonseca: "Domani sarà una partita molto difficile". Mercato, offerti 13 milioni per Lovato del Verona

La Roma si prepara a scendere in campo domani alle 12:30 contro il Genoa di Ballardini, nella ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano. Alla vigilia della gara, come di consueto, il mister giallorosso Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti durante la conferenza stampa. Il tecnico portoghese non vuole sottovalutare la partita, visto che il gioco della squadra rossoblù gli ha permesso di imporsi anche contro grandi del campionato. "Sarà una partita molto difficile. Il Genoa che ho visto con questo allenatore è veramente fortissimo. Ha fatto buoni risultati con le grandi, è una squadra aggressiva, che pressa forte. Sarà una partita molto difficile. Hanno una fase di costruzione forte e sarà una gara complicata per noi" sono state le sue parole. La società giallorossa però si muove anche in ottica mercato e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe offerto 13 milioni all'Hellas Verona per Lovato, difensore classe 2000.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL ROMANISTA - BORJA MAYORAL: "LA ROMA UNA SCELTA: TRA DUE ANNI SARO' QUI. DZEKO E' UN MAESTRO"

CORSPORT - STADIO DELLA ROMA: PIETRALATA IN POLE. OSTIENSE, LE CRITICITA'

GASPORT - CALCIOMERCATO ROMA: OFFERTI 13 MILIONI PER LOVATO DEL VERONA

PRIMAVERA, ROMA-SASSUOLO 1-1: NON BASTA IL FORCING FINALEE, SECONDO PARI CONSECUTIVO PER I GIALLOROSSI

SERIE A FEMMINILE, LA ROMA VA KO IN TRASFERTA: IL VERONA VINCE 1-0

ASROMA, LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2020: ROSSO DI QUASI 75 MILIONI. 98 MILIONI DI RICAVI, 118 DI COSTI

ASROMA, LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2020: LA SOCIETA' STA VALUTANDO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO PER IL CONTENZIOSO PETRACHI

CONFERENZA STAMPA, FONSECA: "PEDRO E SMALLING GIOCHERANNO DAL PRIMO MINUTO. ABBIAMO VARIE SOLUZIONI PER SOSTITUIRE VERETOUT. NON CREDO CHE IL GENOA SI CHIUDERA'"

ROMA-GENOA, I CONVOCATI DI FONSECA. PRIMA CONVOCAZIONE PER REYNOLDS

LR24 - LA SFIDA NELLA SFIDA: KARSDORP VS ZAPPACOSTA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24