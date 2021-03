Conferenza stampa, FONSECA: "Mayoral è un giovane che sta giocando molto bene. Abbiamo varie soluzioni per sostituire Veretout. Pedro giocherà dal primo minuto"

La Roma dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2 a 1 si prepara a scendere in campo ancora una volta domani alle 12:30 tra le mura amiche dell'Olimpico. Contro ci sarà il Genoa di Ballardini, che sta attraversando un grande periodo di forma e che proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla formazione giallorossa. Come di consueto, il giorno che precede il match è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della gara di mister Fonseca. Queste le sue parole.

Borja Mayoral non fa gol in campionato da cinque giornate. Si aspettava di più e consiglierà alla società di acquistarlo per il futuro o meno?

Borja è un giovane che sta giocando molto bene. E' vero che non ha fatto tanti gol, ha segnato a Braga, ma in queste ultime partite non ha fatto gol ma ha lavorato molto. Sta facendo un grande lavoro per la squadre ed è importante per noi che crei spazi e faccia il lavoro per la squadra. Lui capisce bene quello che deve fare. Non ha fatto gol lui, ma se vediamo i numeri di Borja in comparazioni con il tempo che ha giocato sono numeri molto interessanti. La società deciderà in tempo giusto, se acquistarlo o meno. Tiago sa quello che io penso.

Chi può dare una mano per compensare l'assenza di Veretout in fase realizzativa, chi è più pronto tra El Shaarawy e Pedro?

Sono pronti tutti e due. El Shaarawy quando ha giocato lo ha fatto bene, Pedro quando è entrato lo ha fatto bene. Sono pronti tutti e due per giocare.

Pensa di cambiare strategia in vista delle prossime partite per compensare l'assenza di Veretout?

Veretout è stato importante in questa stagione, lo è stato in attacco. Ogni partita abbiamo una strategia. Ora abbiammo diverse soluzioni, abbiamo Villar che può giocare lì, abbiamo Pellegrini e anche Mkhitaryan che può giocare lì senza cambiare il modo di giocare per questa partita. Domani farò la scelta che penso sia migliore per la squadra.

Pedro giocherà dal primo minuto?

Si giocherà.