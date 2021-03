PRUZZO: "Il Genoa è in calo, i giallorossi non dovrebbero avere difficoltà" - SABATINO: "La Roma sta facendo un campionato al di sopra delle più rosee aspettative"

La Roma si prepara a scendere nuovamente in campo domani alle 12:30 contro il Genoa di Ballardini. La partita sarà fondamentale per la squadra giallorossa, che dopo la vittoria contro la Fiorentina vuole continuare a tenere il ritmo delle squadre in zona Champions League. Ma questa ambizione europea potrebbe non bastare, come sottolineato da Gugliemo Timpano: "La Roma nelle ultime cinque partite ha due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il problema è che la Roma non può essere per ambizione di classifica una squadra che ottiene le stesse vittorie e le stesse sconfitte. Queste ultime devono essere molto minori. Il trend delle ultime partite ti tiene fuori dalle ambizioni europee".

Tra gli argomenti del giorno però c'è anche la possibile offerta avanzata dalla Roma per Lovato, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona, per il quale sarebbero stati offerti 13 milioni di euro.

A livello tecnico non c’è paragone tra Dzeko e Mayoral. Lo spagnolo non è ancora all’altezza del bosniaco (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha perso Veretout, il giocatore più importante che ha in rosa. Vediamo Fonseca cosa si inventerà, a centrocampo la qualità non è la stessa senza il francese (FERNANDO ORSI, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma appena si alza un po’ l’asticella soffre. Non sono certo che basterà battere solo le piccole per riuscire a conquistare un posto in Champions League. Il Genoa è in un momento di calo, per la Roma non ci dovrebbero essere difficoltà (ROBERTO PRUZZO, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Secondo me, Villar ha conquistato la tifoseria più per atteggiamenti che per prestazioni. Contro avversari di alto livello purtroppo non ha ancora la struttura per contrastarli. E' da formare (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi risulta che Mkhitaryan voglia restare, ma la negoziazione con Raiola non sarà così semplice. Ho la convinzione che Zaniolo non sarà il futuro della Roma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mkhitaryan è uno dei 2-3 giocatori migliori della Roma, non ho mai pensato che possa andar via. Nella corsa quasi impossibile al 4° posto la Roma avrebbe bisogno di lui e che facesse la differenza (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Lovato? La Roma deve mettere mano al reparto, il prezzo è giusto ma bisogna capire chi sarà l'allenatore della Roma (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

13 milioni per Lovato mi sembrano troppi. Se la Roma lo vuole, deve trattare il prezzo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Lo score negli scontri diretti della Roma lo conosciamo. C’è un fattore emotivo che andrebbe messo da parte. La Roma sta facendo il suo campionato, anche al di sopra le più rosee aspettative. Anche nei singoli, vedi Karsdorp che ora sta per rinnovare ma a inizio stagione era un giocatore impresentabile quasi, mentre ora è un calciatore di rendimento. La prima convocazione di Reynolds è una gande notizia. L’ottica societaria va verso il fatto che il giovane sia il futuro della fascia giallorossa (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)