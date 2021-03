La Roma attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter ha diramato la lista dei giocatori convocati da mister Fonseca per la partita di domani contro il Genoa. Prima convocazione per Reynolds in maglia giallorossa. Assente Kumbulla per squalifica e Calfiori, Dzeko, Ibanez, Veretout e Zaniolo per infortunio.