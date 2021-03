LA SFIDA NELLA SFIDA: Karsdorp vs Zappacosta

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) – Per continuare a crescere. Dopo la vittoria arrivata nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, la Roma si prepara a scendere in campo ancora nella giornata di domani contro il Genoa. I giallorossi si sono imposti per 2-1 con la viola ma sanno che la gara dell’Olimpico sarà fondamentale per il prosieguo della stagione. La squadra di Fonseca è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League e, per questo, vincere con le “piccole” sarà necessario per rimanere in corsa fino alla fine. Dall’altro lato del campo però ci sarà un Genoa molto diverso da quello affrontato nel girone di andata, visto che sulla panchina del grifone è arrivato Davide Ballardini al posto di Rolando Maran. La squadra con lui è passata dal trovarsi in piena lotta per non retrocedere a un tredicesimo posto con sette punti di vantaggio sulla terzultima. La gara si preannuncia combattuta, ma in campo andrà in scena anche una sfida particolare tra terzini. Da un lato Karsdorp, che da possibile colpo di mercato del Genoa è diventato il presente della Roma, e dall’altro Davide Zappacosta, che da passato dei giallorossi è diventato un punto fisso della squadra rossoblù.

IL PRESENTE – La certezza della Roma sulla fascia sinistra si chiama Rick Karsdorp. L’olandese è un punto fermo dello scacchiere di Fonseca, ma il mister a inizio stagione non pensava di poter contare in questo modo sul terzino. Durante il mercato estivo infatti il suo nome sembrava essere sulla lista dei partenti e la destinazione poteva essere proprio Genova, sponda rossoblù. Alla fine però la sua cessione non è stata formalizzata, anche perché come sembra lo stesso giocatore avrebbe chiesto al tecnico Fonseca di rimanere nella Capitale per dimostrare le proprie doti e giocarsi le proprie chance per una maglia da titolare.

Questa opportunità gli è stata confermata, ma dopo la prima giornata era stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Tutti avevano pensato subito al peggio, però Karsdorp alla fine ha vinto la propria scommessa. Rientrato infatti alla quinta giornata è diventato l’arma in più dei giallorossi, per i quali in campionato ha fornito cinque assist e realizzato un gol. Proprie queste prestazioni gli sono valse, stando alle ultime notizie, il rinnovo di contratto fino al 2025 che dovrebbe esser firmato la prossima settimana. Ora però Karsdorp non vuole fermarsi, dimostrando di poter continuare a crescere.

IL PASSATO – Dall’altro lato del campo sulla fascia destra dovrebbe partire dal primo minuto Davide Zappacosta. Il terzino del Genoa è un punto fermo della squadra di Ballardini, ma sarà uno degli ex della partita. Zappacosta ha infatti vestito la maglia della Roma durante la scorsa stagione, anche se il suo anno non è stato dei migliori. Durante il riscaldamento del derby nella seconda giornata ha infatti riportato una lesione muscolare al polpaccio, ma nel periodo di recupero è stato costretto a fermarsi nuovamente per la rottura del legamento crociato. Una stagione da dimenticare per lui, che sarebbe finita anzitempo se non fosse stato per il rinvio del campionato a causa del Covid-19.

La sua storia con la maglia del Genoa è iniziata in maniera simile, visto che dopo due giornate è stato costretto a fermarsi prima a causa del coronavirus e dopo per via di un problema fisico che lo ha tenuto fuori dal campo per dieci partite. Dal suo rientro però ha conquistato sempre più spazio fino a guadagnarsi una maglia da titolare, alternandosi dalla fascia sinistra a quella destra. Adesso contro ritroverà quella Roma che aveva tanto puntato su di lui lo scorso anno, salvo poi ricredersi e lasciarlo andare alla fine della stagione.