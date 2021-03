Serie A Femminile, la Roma va ko in trasferta: il Verona vince 1-0

Ospite del Verona nel match valido per la 15a giornata di campionato e reduce da quattro vittorie consecutive, la Roma Femminile cade in trasferta e interrompe la striscia positiva di successi: il Verona passa 1-0. Decisiva la rete al 51' di Mella direttamente da calcio d'angolo, che condanna le ragazze di Betty Bavagnoli al ko. Le giallorosse restano così a 25 punti in classifica.