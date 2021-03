Primavera, ROMA-SASSUOLO 0-0: segui in tempo reale. Al via la ripresa: Bamba al posto di Vetkal

LAROMA24.IT - Dopo il pari in casa della Sampdoria, la Roma Primavera, capolista a +4 sulle inseguitrici, ospita al "Tre Fontane" il Sassuolo, a quota 18 punti in classifica, nella gara valida per la 13a giornata di campionato. Alberto De Rossi recupera Providence, che si accomoda inizialmente in panchina. Chance dal 1' per Vektal, centrocampista classe 2004.

IL TABELLINO

ROMA: Boer; Ndiaye, Morichelli, Feratovic; Podgoreanu, Darboe, Tripi, Ciervo; Vetkal (45' Bamba), Milanese; Tall.

A disp.: Megyeri, Mastrantonio, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Patrik Ngingi, Providence, Satriano, Logrieco, Faticanti.

All.: A. De Rossi.

SASSUOLO: Vitale; Flamingo, Piccinini, Ranem; Saccani, Marginean, Artioli, Aucelli, Paz; Manara, Samele.

A disp.: Zacchi, Uni, Arabat, Pinelli, Florentine, Abubakar, Karamoko, Michael, Ripamonti, Mattioli.

All.: E. Bigica.

Arbitro: Natilla. Assistenti: Parisi-Colavito.

Note: ammonito Aucelli. Recupero: 1' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

45' - Al via la ripresa, sotto la pioggia. Prima sostituzione per la Roma: Vetkal lascia il posto a Bamba.

PRIMO TEMPO

45'+1' - Termina 0-0 la prima frazione di gioco dopo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara.

35' - Ancora Roma! Conclusione dalla distanza di Tripi che trova una deviazione di un avversario: il pallone finisce a Darboe che tenta il colpo di testa, ma termina alto sopra la traversa.

33' - Altro cross dalla destra di Podgoreanu per Tall al centro dell'area che colpisce di testa, ma il pallone termina tra le braccia di Vitale.

20' - Risponde il Sassuolo con Paz: diagonale dalla destra del neroverde che non trova la deviazione di Manara, ma il corner.

12' - Occasione Roma sui piedi di Podgoreanu! Buona iniziativa di Milanese sulla sinistra, che in area di rigore serve al centro per l'esterno giallorosso: ottima risposta di Vitale che respinge col piede la conclusione di prima intenzione di Podgoreanu.

5' - Sassuolo aggressivo in avvio, la Roma si affaccia nell'area avversaria: colpo di testa di Ciervo su cross dalla destra di Podgoreanu, che non impensierisce il portiere neroverde.

1' - Al via il match: primo pallone gestito dagli ospiti.