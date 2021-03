AS Roma, la relazione semestrale al 31/12/2020: la Società sta valutando la presentazione del ricorso in appello per il contenzioso Petrachi (COMUNICATO)

La ASRoma ha reso nota la propria relazione finanziaria semestrale consolidata alla data 31-12-2020. Tra le varie pagine che compongono il documento è presente anche la voce dei contenziosi in cui figurano le i nomi di Gianluca Petrachi, per il quale la società "sta valutando la presentazione del ricorso in appello", dopo la sentenza del 12 febbraio 2021 del Tribunale di Roma. Ancora è presente anche un contenzioso con Gabriel Omar Batistuta, il quale "citava in giudizio la AS Roma al fine di dichiarare l’inadempimento delle società e condannare la società al risarcimento dei danni patiti dall’attore, quantificati in circa 7.900 migliaia di euro". Altri nomi che compaiono nella voce dei contenziosi sono quelli del Prof. Avv. Filippo Lubrano, degli eredi del Sig. Stefano Martinangeli, dell'Atletico Newell’s Old Boys, del BSP Conseil SARL e infine con Roma Capitale.

