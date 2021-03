La Roma trova l'Ajax ai quarti di Europa League, Fonseca: «Abbiamo le nostre possibilità». Trigoria, Smalling ancora a parte e out per il Napoli

Sarà un "avvincente" sfida "da Champions", usando le parole dei protagonisti. L'urna di Nyon presenta alla Roma un conto che definire salato è un eufemismo. Ieri in Ucraina i giallorossi hanno staccato il pass per i quarti di finali di Europa League, sulla loro strada però ci sarà un avversario temibile. Il prossimo confronto sarà con l'Ajax: andata l'8 aprile ad Amsterdam, 7 giorni dopo (il 15) il rematch all'Olimpico. In caso di passaggio del turno Fonseca e i suoi si troveranno davanti la vincente di Manchester United-Granada.

Ad aprile si prospetta un vero tour de force per Fonseca e i suoi, che giocheranno 5 partite in 15 giorni tra campionato e coppe europee. Il futuro immediato però passa per domenica e per il Napoli. Sfida della discordia, considerate le polemiche sollevate dalla lettera di Fienga per il rinvio di Juve-Napoli (e tra l'altro Fonseca oggi viene dato anche in lizza per la panchina azzurra). Difficile il recupero di Smalling, che si è allenato a parte anche oggi quando la squadra ha fatto ritorno da Kiev. Procede il recupero di Zaniolo e già fissata la data del ritorno in campo, ai primi di aprile previsto un test con la Primavera di De Rossi. E la prossima settimana sarà tempo di nazionali: 5 i giallorossi chiamati dal ct Mancini.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - ZANIOLO FA I CONTI: IL 10 APRILE IN CAMPO CON LA PRIMAVERA

I VOTI DEGLI ALTRI - MAYORAL 'UOMO DI COPPA', DIAWARA 'MAI IN SOFFERENZA'

CALCIOMERCATO: IDEA FONSECA PER IL NAPOLI

CALCIOMERCATO: ICARDI IN USCITA DAL PSG, ANCHE LA ROMA INTERESSATA

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: AJAX-ROMA AI QUARTI. NELL'EVENTUALE SEMIFINALE MAN UTD O GRANADA - L'AVVERSARIO: GIOVENTÙ E TALENTO SENZA IL COLPO HALLER, IN PORTA L'EX STEKELENBURG

ROMA, TOUR DE FORCE TRA SERIE A ED EUROPA LEAGUE: AD APRILE 5 PARTITE IN 15 GIORNI

TIAGO PINTO: «CON L'AJAX SFIDA DIFFICILE E AVVINCENTE»

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

TRIGORIA: RIPRESA IN VISTA DEL NAPOLI, SMALLING ANCORA A PARTE

AJAX, TEN HAG: «CON LA ROMA SFIDA DA CHAMPIONS, NON VEDIAMO L'ORA»

NAZIONALE: CONVOCATI MANCINI, CRISTANTE, SPINAZZOLA, PELLEGRINI ED EL SHAARAWY PER LE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI

LR24