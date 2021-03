Nazionale: convocati Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy per le qualificazioni ai Mondiali

Primo impegno del 2021 per la Nazionale italiana. Il Ct azzurro Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per i match di qualificazione ai Mondiali 2022. Si inizia giovedì 25 marzo con Italia-Irlanda del Nord allo Stadio ‘Tardini’ di Parma, poi due trasferte domenica 28 marzo a Sofia per la sfida alla Bulgaria e mercoledì 31 marzo a Vilnius con la Lituania.

38 i giocatori chiamati, in ragione dell'emergenza Covid. Nell'elenco figurano 5 calciatori della Roma: Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. Le novità sono due ex giallorossi: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi, che il mese scorso ha ricevuto il passaporto italiano. Convocato anche Matteo Ricci dello Spezia, cresciuto proprio nel vivaio giallorosso, ma la sua risposta alla convocazione "è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti", come si legge nella nota della Figc. Ricci infatti è in quarantena per il Covid, al pari di Bastoni, Barella e Sensi. Si tratterà inoltre del primo impegno ufficiale per Daniele De Rossi, da pochi giorni ufficialmente entrato a far parte dello staff del ct Mancini.

Il gruppo azzurro si radunerà nella serata di domenica 21 marzo a Coverciano e si allenerà sui campi del Centro Tecnico Federale fino a mercoledì 24, quando è previsto il trasferimento a Parma, dove la Nazionale resterà anche il giorno dopo la gara con l’Irlanda del Nord. Partenza quindi da Parma per Sofia sabato 27 marzo e da lì a seguire, due giorni dopo la gara con Bulgaria, ultimo trasferimento verso Vilnius.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter)*, Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter)*, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia)*, Stefano Sensi (Inter)*, Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain).

*la risposta alla convocazione del calciatore, attualmente sottoposto a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE