PUGLIESE: "Fonseca è migliorato molto grazie al calcio italiano" - DI GIOVAMBATTISTA: "Ma le strade con la Roma si separeranno a fine stagione"

L'unica italiana a continuare il suo percorso in Europa è la Roma, che ieri ha bissato il successo dell'andata sullo Shakhtar, arrotondando il risultato "aggregato" che le ha spalancato le porte dei quarti di finale di Europa League. "Questa Roma brilla in Europa perchè le squadre, giocando tutte per vincere, lasciano molto spazi" dice Guido D'Ubaldo. "Secondo me è più facile vincere questa competizione che arrivare quarti in campionato" l'analisi di Furio Focolari.

Augusto Ciardi si concentra su Cristante, ieri tra i migliori in campo: "In una partita determinante, secondo me Fonseca ora non ci rinuncerebbe mai".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma ha meritato ieri, lo scenario futuro è positivo. Anche Borja Mayoral e Carles Perez hanno dato il loro contributo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma tatticamente ha fatto quello che doveva fare. Ha avuto anche personalità. Lo Shakhtar pensavo fosse più forte. Mayoral? Nonostante gli insulti sta facendo meglio di Dzeko, è il giocatore che ha fatto più gol di tutti. Non sarà più forte del bosniaco ma sicuramente sta meglio (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Con orgoglio sono da tempo un sostenitore di Fonseca, un allenatore che ha dimostrato di saper gestire lo spogliatoio. La Roma è una buona squadra, ieri mi aspettavo una prestazione positiva dopo Parma. I giallorossi stanno acquisendo una maturità che prima non avevano (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da quanto mi risulta a fine anno le strade della Roma e di Fonseca si divideranno, a prescindere. E il Napoli, in caso di Champions, potrebbe pensare seriamente al portoghese (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In una partita determinante, secondo me Fonseca ora non rinuncia a Cristante (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nella doppia gara non c'è stata sfida. Vedendo le squadre rimaste la Roma pensierino ad arrivare in fondo lo può fare. Questa Roma brilla in Europa perchè le squadre, giocando tutte per vincere, lasciano molto spazi (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha buone possibilità di andare avanti in Europa League, ieri i giallorossi hanno dimostrato di essere una squadra internazionale (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sta disputando una grande campagna europea e non si deve sottovalutare i meriti della squadra e di Fonseca. Già raggiungere una semifinale sarebbe un grandissimo risultato (MASSIMILIANO MAGNI, Retesport, 104.2)

Pau Lopez da diverse settimane, con le mani, sta facendo cose importantissime. E’ la piccola rinascita di un portiere che non varrà mai 23,5 milioni ma è un estremo difensore onesto (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo il match dell'andata, Fonseca ha replicato un altro piano partita perfetto. Vittoria con merito nel doppio confronto contro lo Shakhtar e ora c'è da godere, perchè i giallorossi sono l'unica squadra italiana rimasta nelle Coppe. Ho visto un Cristante quasi perfetto in un ruolo atipico per questo ragazzo, che ogni partita che gioca trova maggior confidenza in quel ruolo. Penso che Fonseca grazie al calcio italiano sia migliorato molto: ha aggiunto ad un suo patrimonio di conoscenze, alcuni dettagli tattici che certamente lo hanno reso dopo quasi due anni un tecnico migliore (ANDREA PUGLIESE, Retesport, 104.2)

Da molto tempo dico che la Roma è tra le favorite per questa Europa League. Guardandomi intorno non vedo squadroni, anche lo United non è imbattibile. Secondo me è più facile vincere questa competizione che arrivare quarti in campionato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non mi è piaciuta la reazione dell'ambiente Roma alla vittoria di ieri e al passaggio del turno: i giallorossi hanno eliminato una formazione più quotata di lei. Deve essere una carica, una medaglia questo passaggio del turno. La Roma passando il turno in Europa deve sentirsi più forte anche al cospetto di Napoli, Lazio, Atalanta che pur avendo un solo impegno a settimana, sono uscite malamente dalle coppe (STEFANO PICCHERI, Retesport, 104.2)