I VOTI DEGLI ALTRI - Mayoral 'uomo di coppa', Cristante 'una colonna portante', Diawara 'mai in sofferenza'

La Roma dà continuità al 3-0 dell'andata e batte 1-2 lo Shakhtar anche al ritorno, sbarcando per la prima volta nei quarti di finale di Europa League. Una successo targato Borja Mayoral: "Ha la palla buona dopo 6 minuti ma la spreca. Al secondo tentativo non sbaglia, trova anche la doppietta: uomo di coppa (7 centri) e miglior marcatore con 13 reti" (Il Messaggero) Prestazione più che positiva anche per Diawara: "Dà equilibrio al centrocampo, mai in sofferenza" (La Gazzetta dello Sport)

Sempre più a suo agio al centro della difesa Bryan Cristante: "Restituisce solidità alla difesa, sempre puntuale e concreto, lucido quando deve smistare il pallone. Una colonna portante della Roma. (Il Tempo). Positiva anche la prova di Carles Perez: "A lungo il più vivace del trio offensivo. L'uso esclusivo o quasi del mancino prima ne limita i potenziali tentativi, poi però gli permette di mettere i connazionali nelle migliori condizioni: prima Pedro davanti al portiere e poi Borja per il gol-vittoria. Frizzante". (Il Romanista)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,78

Ibanez 5,57

Cristante 7,07

Kumbulla 6,57

Karsdorp 6,28

Diawara 6,93

Villar 6,43

Spinazzola 6,21

Perez 6,64

Pedro 5,93

Mayoral 7,28

Mancini 6,07

Pellegrini 6,07

Bruno Peres 6,00

El Shaarawy NG

Calafiori 6,00

Fonseca 7,00





IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6,5

Ibanez 5

Cristante 6,5

Kumbulla 6,5

Karsdorp 6,5

Diawara 7

Villar 6

Spinazzola 6

Perez 7

Pedro 5

Mayoral 7,5

Mancini 6

Pellegrini 6

Bruno Peres 6

El Shaarawy 6

Calafiori 6

Fonseca 7





IL TEMPO

Pau Lopez 7,5

Ibanez 5,5

Cristante 7,5

Kumbulla 7

Karsdorp 6

Diawara 7

Villar 6,5

Spinazzola 6

Perez 6

Pedro 6

Mayoral 7,5

Mancini 6

Pellegrini 6

Bruno Peres 6

El Shaarawy ng

Calafiori 6

Fonseca 7





LA REPUBBLICA

Pau Lopez 7

Ibanez 5,5

Cristante 7

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Diawara 7

Villar 6,5

Spinazzola 6

Perez 6,5

Pedro 5,5

Mayoral 7

Mancini 6,5

Pellegrini 6

Bruno Peres 6

El Shaarawy ng

Calafiori 6

Fonseca 7





GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Ibanez 6

Cristante 7

Kumbulla 6,5

Karsdorp 6,5

Diawara 6,5

Villar 7

Spinazzola 6,5

Perez 7

Pedro 6,5

Mayoral 7,5

Mancini 6

Pellegrini 6,5

Bruno Peres 6

El Shaarawy ng

Calafiori 6

Fonseca 7,5





CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6,5

Ibanez 6

Cristante 7,5

Kumbulla 6,5

Karsdorp 6

Diawara 7

Villar 6,5

Spinazzola 6

Perez 6,5

Pedro 6

Mayoral 7

Mancini 6

Pellegrini 6

Bruno Peres 6

El Shaarawy ng

Calafiori 6

Fonseca 7





CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6,5

Ibanez 5,5

Cristante 7

Kumbulla 6,5

Karsdorp 6,5

Diawara 7

Villar 6

Spinazzola 6,5

Perez 6,5

Pedro 6

Mayoral 7

Mancini 6

Pellegrini 6

Bruno Peres 6

El Shaarawy ng

Calafiori 6

Fonseca 6,5





IL ROMANISTA

Pau Lopez 7

Ibanez 5,5

Cristante 7

Kumbulla 7

Karsdorp 6,5

Diawara 7

Villar 6,5

Spinazzola 6,5

Perez 7

Pedro 6,5

Mayoral 7,5

Mancini 6

Pellegrini 6,5

Bruno Peres 6

El Shaarawy ng

Calafiori 6

Fonseca 7