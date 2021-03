Ajax, ten Hag: "Con la Roma gara da Champions League. Non vediamo l'ora" (VIDEO)

Arrivano anche le prime reazioni sponda Ajax dopo il sorteggio di Nyon, che ha stabilito il percorso finale dell'Europa League. Nei quarti la Roma affronterà l'Ajax di Erik ten Hag, che al sito ufficiale del club olandese ha detto: "Non sono mai stato all'Olimpico, ma non ancora per molto. È un bel match, da scenario di Champions League. Non vediamo l'ora, sono due club tradizionali".

"Ovviamente non ci sono avversari deboli nei quarti di finale di Europa League. Questo spesso significa che le partite sono in equilibrio, poi lo stato di forma delle squadre sarà determinante", ha aggiunto. "Stiamo lavorando per costruire una squadra molto forte per i prossimi anni. Questo tipo di competizione dà un incentivo, può accelerare il processo. Siamo felici di questa sfida", ha concluso.

(ajax.nl)

