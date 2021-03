Trigoria: Smalling ancora a parte (FOTO)

Dopo il successo in casa dello Shakhtar Donetsk e aver conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la Roma è tornata nella capitale e nel pomeriggio si è allenata a Trigoria: domenica all'Olimpico arriva il Napoli di Gattuso.

Come di consueto nella prima seduta successiva ad un match, la squadra è stata divisa in due gruppi tra chi ha giocato, che ha effettuato un lavoro di scarico, e chi non è sceso in campo. Chris Smalling, assente sia ieri sia domenica scorsa col Parma, ha lavorato a parte, così come Zaniolo, Veretout e Mkhitaryan.