Sorteggi Europa League: alle 13 l'avversaria della Roma nei quarti

Alle 13, dalla consueta sede di Nyon, verrà estratto il percorso finale dell'Europa League. 8 le squadre rimaste in gara: dalla Roma all'Ajax, passando per le due inglesi, Arsenal e Manchester United, alle spagnole, Villarreal e Granada, fino a Dinamo Zagabria e Slavia Praga. In più, si stabilirà il tabellone definitivo quindi sarà possibile conoscere anche gli incroci per le semifinali.

L'andata dei quarti di finale si terrà l'8 aprile, con ritorno la settimana successiva, il 15. Semifinali previste il 29 aprile e il 6 maggio.