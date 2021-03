Sempre più in bilico il futuro di Rino Gattuso al Napoli. In caso di qualificazione alla Champions, infatti, il piano A del patron De Laurentiis sarebbe quello di portare Max Allegri. Le alternativa si chiamano Paulo Fonseca e Rafa Benitez, stranieri che per ragioni diverse stuzzicano il presidente azzurro e gli trasmettono certezze.

(corsport)