Roma: il tour de force tra Serie A ed Europa League. 5 sfide in 15 giorni ad aprile

La Roma sfiderà l'Ajax nei quarti di finale di Europa League, in programma ad inizio aprile. L'andata è in programma l'8 ad Amsterdam e si incastrerà tra la trasferta di campionato in casa del Sassuolo e la sfida col Bologna. Settimana successiva in cui si giocherà nuovamente in Europa, col ritorno all'Olimpico contro la squadra di ten Hag, per poi chiudere il tour de force da 5 gare in 15 giorni a Torino contro i granata.

IL CALENDARIO:

3 aprile: Sassuolo-Roma

8 aprile: Ajax-Roma

11 aprile: Roma-Bologna

15 aprile: Roma-Ajax

18 aprile: Torino-Roma