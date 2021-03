Kumbulla, domani gli esami al ginocchio: «Roma scelta giusta». Idee Lacazette e Isak per il dopo Dzeko

Un weekend tra voci di mercato e impegni (pochi) dei nazionali. Trigoria domani riaprirà i battenti e Fonseca comincerà a preparare il match di domenica prossima con il Sassuolo. Il tecnico giallorosso potrebbe ritrovare in anticipo Diawara, che oggi non ha giocato con la sua selezione. Stasera sarà invece il turno degli azzurri impegnati in Bulgaria-Italia: c'è Spinazzola dal primo minuto, gli altri 3 giallorossi Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy potrebbero subentrare in corsa.

Domani sarà il giorno degli esami di Kumbulla, di rientro nella Capitale per via dei problemi al ginocchio. Mentre Zaniolo infiamma i social mostrandosi in forma per l'imminente rientro in campo, si susseguono le voci di mercato. Per l'attacco le ultime idee portano a Lacazette e Isak.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - KUMBULLA, PROBLEMI AL GINOCCHIO: SI TEME IL MENISCO ESTERNO

CALCIOMERCATO ROMA: IDEA ISAK PER IL DOPO DZEKO

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: INTERESSA ANCORA AARONS DEL NORWICH

CALCIOMERCATO ROMA: ANCORA DISTANZA CON L'ATALANTA PER GOLLINI

KUMBULLA: «ROMA LA SCELTA GIUSTA. FUTURO IN PREMIER? MAI DIRE MAI»

CALCIOMERCATO ROMA: PSG PRONTO A RISCATTARE FLORENZI

INSTAGRAM, ZANIOLO SI ALLENA E PUNTA IL RIENTRO: «NIENTE GIORNO LIBERO»

KUMBULLA: STASERA IL RITORNO A ROMA, DOMANI GLI ESAMI

GUINEA, DIAWARA A RIPOSO: SOLO TRIBUNA PER IL MATCH CON LA NAMIBIA

CALCIOMERCATO ROMA: LACAZETTE NEL MIRINO, CONCORRENZA DI SIVIGLIA E ATLETICO

BULGARIA-ITALIA: SPINAZZOLA TITOLARE, PARTONO DALLA PANCHINA PELLEGRINI, MANCINI ED EL SHAARAWY

LR24