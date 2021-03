Sembra ormai tutto deciso: stando a quanto riferisce il portale specializzato il Paris Saint Germain eserciterà il diritto di riscatto per acquistare a titolo definitivo Alessandro Florenzi. Il laterale ha infatti convinto con le proprie prestazioni il club parigino a confermarlo anche in vista delle prossime stagioni, data la formula con cui Leonardo lo aveva rilevato dalla Roma: 500 mila euro per il trasferimento a titolo temporaneo con riscatto fissato a 9 milioni.

