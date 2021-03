Guinea: Diawara a riposo, solo tribuna per il match con la Namibia

Domenica di riposo per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma infatti non è sceso in campo oggi con la sua nazionale. La Guinea, che con la vittoria con il Mali di mercoledì scorso ha conquistato in anticipo il pass per la prossima Coppa d'Africa, oggi è stata sconfitta per 2-1 dalla Namibia nell'ultimo match del gruppo A delle qualificazioni alla kermesse continentale che si terrà in Camerun a gennaio del prossimo anno.

Un match ininfluente ai fini della qualificazione, con la Guinea che ha chiuso il suo girone al primo posto con 11 punti. Di conseguenza impegno risparmiato per molti giocatori di spicco, tra cui anche il centrocampista della Roma. Il ct Didier Six ha scelto infatti di schierare in prevalenza giocatori che militano nel campionato guineano, lasciando fuori i calciatori che militano all'estero che ora potrebbero rientrare in anticipo nei rispettivi club.