Torna d'attualità in ottica Roma il profilo di Max Aarons, terzino destro classe 2000 in forza al Norwich City. Secondo quanto circola in Inghilterra, la Roma è ancora interessata ad Aarons ed ha chiesto informazioni alla dirigenza del Norwich per provare a portarlo nella capitale. Il club inglese lo valuta 30 milioni di sterline.

Lo scorso mese, stando alle indiscrezioni, il Norwich aveva rifiutato un'offerta presentata dai giallorossi per il laterale inglese.

(Daily Telegraph)