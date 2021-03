Calciomercato Roma: idea Isak per il dopo Dzeko

C'è una nuova rivoluzione in vista per la Roma, che cambierà pelle soprattutto davanti, dove Edin Dzeko è destinato a salutare. Tiago Pinto sta sondando il terreno per un eventuale approdo nella capitale di Alexandre Lacazette. Ma il francese dell’Arsenal non è l’unico nome. Sulla scrivania del general manager della Roma c’è anche Alexander Isak. Svedese classe ’99, dalla scorsa stagione milita nella Real Sociedad con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2024 e dove in un anno e mezzo ha segnato 21 gol. L’ex Borussia Dortumund era stato accostato alla Roma già la scorsa stagione.

(corsport)