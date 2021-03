Calciomercato Roma: Lacazette nel mirino, concorrenza di Siviglia e Atletico Madrid

ESPN - Il futuro di Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, è ancora incerto. L'ex Lione il prossimo anno entrerà in scadenza con i Gunners e non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto.

L'intenzione è quella di sedersi al tavolo della trattativa in estate, ma non sono esclusi colpi di scena. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva americana su Lacazette ci sarebbe un interesse da parte di Siviglia, Roma e Atletico Madrid, pronte a scendere in campo qualora il calciatore non dovessero riuscire a trovare un'intesa con l'Arsenal.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE