FOTO - Instagram, Zaniolo si allena e punta al rientro: «Niente giorno libero»

Il tunnel è quasi finito, Nicolò Zaniolo è pronto a rivedere la luce. Ormai il centrocampista della Roma è entrato nella fase finale del recupero dall'infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare gran parte della stagione: dalle prossime settimane tornerà a giocare con la Primavera di Alberto De Rossi prima di rimettersi di nuovo agli ordini di mister Fonseca. E a campionato fermo e con Trigoria chiusa, il suo lavoro non si ferma. "Niente giorno libero", ha scritto Zaniolo su Instagram, dove ha postato una foto in cui si allena con i pesi in casa.