Kumbulla, problema al ginocchio: si teme il menisco esterno

Proprio nel momento in cui stava cercando di ritrovare la forma migliore, Marash Kumbulla è costretto a fermarsi di nuovo. Oggi il difensore della Roma farà ritorno nella Capitale, dopo aver lasciato il ritiro dell’Albania, ha avvertito il fastidio durante la partita giocata (e vinta) in casa dell’Andorra, ma ha concluso regolarmente il match. L’impressione è che possa esserci un problema al menisco esterno (il che prevede un decorso più lungo rispetto a quello interno), mentre non dovrebbero esserci problemi ai legamenti. I controlli verranno fatti tra stasera e domani mattina a Villa Stuart, sperando che l’eventuale danno possa essere il più lieve possibile.

(gasport)