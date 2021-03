Calciomercato Roma: ancora distanza con l'Atalanta per Gollini

La Roma sonda il mercato dei portieri per regalare a Paulo Fonseca - o a chi prenderà il suo posto in panchina dalla prossima stagione - un numero 1 più affidabile di Pau Lopez. Fra i nomi circolati nelle ultime settimane c'è anche quello di Gollini, il cui procuratore ha incontrato Tiago Pinto a Trigoria. Stando a quanto riferisce su Twitter Jacopo Palizzi di Tele Radio Stereo, però, il buon esito della trattativa per portare l'estremo difensore nella capitale non sarebbe affatto vicino.

L'interesse dalle parti di Trigoria per Gollini c'è, e i buoni rapporti con l'Atalanta e il procuratore del giocatore possono aiutare, ma la distanza da colmare per la conclusione dell'affare sarebbe ancora elevata.