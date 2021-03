A Parma senza Mkhitaryan e Smalling, Fonseca lancia Pedro: «Domani 4-5 cambi. Difficile capire il rinvio di Juve-Napoli»

Vigilia di campionato per la Roma di Fonseca, che domani alle ore 15 scenderà sul campo del Tardini di Parma per disputare il match valido per la ventisettesima giornata della Serie A. I giallorossi arrivano dalla vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar, ma il tecnico portoghese non vuole sottovalutare la gara. Questa sarà fondamentale per proseguire il cammino in campionato, alla caccia di un posto alla prossima Champions League. La Roma però non potrà contare su Smalling e Mkhitaryan, che sono stati fermati da infortuni e che si spera possano rientrare per il match di ritorno in Ucraina. Fonseca però si gode la fase difensiva intanto, che nelle utlime otto gare disputate è riuscita a mettere a referto cinque clean sheets."La squadra sta meglio difensivamente, anche Pau Lopez ha più fiducia. Penso che la cosa migliore per un giocatore sia continuare a giocare, che è quello che abbiamo fatto. In questo momento ha più fiducia. Ha fatto un lavoro con Marco Savorani per vedere cosa migliorare, sta lavorando tutti i giorni. Ha più fiducia, quello che possiamo fare per un giocatore in questa posizione è dargli fiducia, farlo giocare per continuare ad avere questa fiducia" le parole di Fonsec durante la conferenza stampa.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ZANIOLO SEGRETO: «STO CONOSCENDO DI PIÙ LA VITA REALE. DIVENTERÒ PADRE E CON LA ROMA SOGNO L'EUROPA»

STADIO ROMA: TRA LE POSSIBILI AREE SPUNTA L'EX VELODROMO DELL'EUR

ZANIOLO: SLITTA A FINE MESE LA VISITA DEL PROFESSOR FINK - INTANTO VA DI CORSA A TRIGORIA

MKHITARYAN: TRA OGGI E DOMANI GLI ESAMI

TWITTER, SPOPOLA L'HASHTAG #RINVIATEROMANAPOLI

COPPA ITALIA FEMMINILE, ROMA-JUVENTUS 2-1

TWITTER, PALLOTTA: "I FRIEDKIN MI PIACCIONO"

CONFERENZA STAMPA FONSECA: "ROMA STANCA, DOMANI 4-5 CAMBI E PEDRO TITOLARE. TROPPA PRESSIONE SU EL SHAARAWY, NON RISCHIO SMALLING. RINVIO JUVE-NAPOLI DIFFICILE DA SPIEGARE"

PARMA-ROMA, I CONVOCATI DI FONSECA: OUT SMALLING E MKHITARYAN

SABATINI: "NON CAPITO IL MIO LAVORO A ROMA? I MORTI RISCUOTONO PIÙ SUCCESSO DEI VIVI"

CONFERENZA STAMPA, D'AVERSA: "ROMA FORTE MA CI SERVONO PUNTI, BASTA PASSI FALSI"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24