VIDEO - Zaniolo corre sul campo a Trigoria e punta al rientro

La visita di controllo dal professor Fink è stata rimandata a fine mese. Intanto aspettando l'ultimo consulto medico, il recupero di Nicolò Zaniolo procede spedito. Oggi il centrocampista giallorosso, fuori dallo scorso settembre per la rottura del crociato riportata in Olanda-Italia di Nations League, ha proseguito il suo programma individuale a Trigoria. Lo stesso giocatore ha pubblicato su Instagram un breve filmato del suo allenamento. L'obiettivo è rientrare a disposizione di Fonseca per il finale di stagione.