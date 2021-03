Si sottoporrà agli esami strumentali di rito tra la giornata di oggi e quella di domani Henrikh Mkhitaryan, uscito infortunato dal campo nel corso del match di Europa League tra Roma e Shakhtar Donetsk. A riportarlo è la versione online del quotidiano sportivo.

Come già anticipato da alcune testate, ad ogni modo, i segnali sulle condizioni dell'armeno non inducono all'ottimismo, ed anche i primi test effettuati sul polpaccio del trequartista non lasciano ben sperare.

(Corsport)

