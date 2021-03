Micki rientra dopo la sosta. Smalling, nuovo stop

Nemmeno il tempo di ritrovare Dzeko che Fonseca perde Henrikh Mkhitaryan, e i segnali che arrivano dall'armeno dopo l'infortunio al polpaccio destro rimediato in Europa League non sono confortanti. Il trequartista, nella giornata di ieri, era presente a Trigoria, con tanto di stampella per aiutarsi a camminare. Il timore di perderlo almeno fino alla prossima sosta c'è. E non trova pace neanche Chris Smalling, che si è fermato per un fastidio alla coscia sinistra. Nessuna lesione per il centrale inglese, che però non potrà esserci in occasione della sfida col Parma.

Salgono dunque a 46 gli infortuni stagionali in casa Roma. Più sfortunati dei giallorossi solo il Parma, appunto, con 61 stop. Neanche Gianluca Mancini è al meglio, mentre slitta a fine mese la visita del professor Fink nella capitale per tastare con mano le condizioni di Zaniolo. Chi appare al top della forma, invece, è Rick Karsdorp: ufficializzato il rinnovo dell'olandese fino al 2025.

(Il Messaggero)