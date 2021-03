ORSI: "Vincere contro le 'piccole' può bastare per la Champions" - AGRESTI: "El Shaarawy può essere un'arma preziosa"

Vigilia di Parma-Roma, con i giallorossi che dopo la brillante vittoria in Europa League devono riprendere la corsa Champions: "La Roma deve continuare a vincere. Le grandi non le batte, le piccole sì: per la qualificazione in Champions può bastare, ma i giallorossi devono continuare a vincere con le squadre sulla carta meno forti. Con questo trend la squadra di Fonseca se la può giocare per il quarto posto", il pensiero di Nando Orsi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Per la Roma è un ottimo momento, direi. E' chiaro che qualche infortunio c'è sempre, anche se quello di Smalling non me lo aspettavo perché stava benissimo. Quello di Mkhitaryan mi sembrava annunciato, sinceramente. Veniva da un periodo di calo e secondo me bisognava dare più spazio a Mayoral. Ma la squadra mi sembra in salute. Credo possa continuare contando sulle buonissime alternative che ha. Non so chi arriverà quarto, ma la Roma è in corsa. El Shaarawy? Ha scelto di andare alla Roma con tutti i rischi di rimanere in panchina che ne conseguono, invece sta dimostrando il suo valore. Pau Lopez? Mi risulta che i giallorossi stiano cercando un portiere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

El Shaarawy dà il massimo quando parte dalla fascia. Questo ragazzo ha veramente la testa giusta. A un certo punto sembrava un po'perso e invece ha la voglia giusta di partecipare alle vicende della Roma. Può essere un'arma molto molto preziosa per i giallorossi, anche perchè può essere decisivo in fase realizzativa. Dzeko? Il suo recupero deve essere graduale, mi aspetto che giochi 20-30 minuti contro il Parma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'acquisto di El Shaarawy è stato azzeccato, poi se mi si chiede se questo è il ruolo ideale in cui farlo giocare rispondo di no. Ma si sta integrando e sta rendendo. Ma bisogna mantenere l'attenzione sugli infortuni (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Considerato che Dzeko non è stato utilizzato nemmeno qualche minuto con lo Shakhtar mi aspetto Borja Mayoral titolare, nonostante non sia andato benissimo quando è subentrato in Europa League (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L’infortunio di Mkhitaryan? E’ perchè si gioca troppo. Tutte le squadre hanno 2-3 titolari infortunati. I giallorossi devono rispettare il Parma, se no sono guai. Mayoral? Non può essere un titolare. C'è bisogno di Dzeko: all'inizio la situazione del bosniaco è stata gestita malissimo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Facciamo discorsi sulla qualificazione in Champions League della Roma, ma il grande punto interrogativo è la Juventus. Le possibilità dei giallorossi dipendono dall'incognita Juventus. El Shaarawy? Avevo qualche perplessità e ce l'ho tuttora: se alla sua età vai in Cina vuol dire che qualcosa hai staccato e poi è difficile riattaccare la spina all'improvviso. Ma il faraone sta disintegrando le mie perplessità. Pau Lopez? Musso è molto meglio dello spagnolo, ma costa anche tanto di più di quanto realizzeresti vendendo l'ex Betis. Parma-Roma? Vincono i giallorossi (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma deve continuare a vincere. Le grandi non le batte, le piccole sì: per la qualificazione in Champions può bastare, ma i giallorossi devono continuare a vincere con le squadre sulla carta meno forti. Con questo trend la squadra di Fonseca se la può giocare per il quarto posto. El Shaarawy? Voglio vedere il rendimento in una serie di partite. Se è quello che abbiamo conosciuto in passato può essere un valore aggiunto per la Roma, ma bisogna vedere che strascichi ha lasciato l'esperienza in Cina. Pau Lopez? Nelle ultime partite mi sembra abbia ritrovato fiducia, le vittorie della Roma sono anche un po'merito suo. Ma il prossimo anno non ripartirei da lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)