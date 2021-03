Coppa Italia Femminile, ROMA-JUVENTUS 1-0 (2' Serturini): segui in tempo reale. Giallorosse subito avanti

Semifinale di Coppa Italia per la Roma Femminile di Betty Bavagnoli, che dopo aver eliminato la Florentia nel turno precedente, se la dovrà vedere ora contro la Juventus nella semifinale di andata. In palio la finalissima.

IL TABELLINO

Roma: Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Lazaro. A disp.: Baldi, Pipitone, Corrado, Pettenuzzo, Battistini, Ciccotti, Severini, Corelli, Massa, Bonfantini, Banusic. All.: Elisabetta Bavagnoli

Juventus: Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Hurtig A disp.: Bacic, Giordano, Lundorf, Caiazzo, Rosucci, Galli, Zamanian, Staskova, Bonansea All.: Rita Guarino

Arbitro: Daniele Rutella. Assistenti: Stefano Montagnani, Rosario Caso

LA CRONACA DELLA PARTITA

15' - Sfiora il pareggio la Pedersen, che da una posizione leggermente defilata sulla sinistra prova il diagonale col mancino, con la sfera che esce non di molto

8' - Ancora pericolosissima la Roma: Thomas lanciata a destra, il suo cross viene prolungato dalla difesa bianconera, col pallone che arriva sui piedi di Serturini che però manda il pallone alto sopra la traversa.

2' - GOL ROMA. La sbloccano alla prima azione le giallorosse, con Serturini: Thomas viene lanciata sulla destra, mette dentro per Lazaro che stoppa ma non riesca a tirare. La palla rimane lì, Andresa serve Serturini che da due passi non può sbagliare

1' - Match al via