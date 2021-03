PARMA-ROMA, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mkhitaryan (FOTO)

Allo stop di Jordan Veretout si sono aggiunti anche gli infortuni di Mkhitaryan e Smalling: per il primo problema al polpaccio, per il secondo alla coscia sinistra. Entrambi non saranno a disposizione di Fonseca per Parma-Roma, prevista domani alle 15.00 al "Tardini". Dopo la conferenza stampa, il tecnico portoghese ha diramato la lista dei convocati: seconda chiamata per Bryan Reynolds.

L'elenco dei 23 convocati:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Santon

Reynolds

Fazio

Mancini

Kumbulla

Peres

Spinazzola

Calafiori

Cristante

Pellegrini

Villar

Pastore

Diawara

Dzeko

Pedro

Mayoral

Perez

El Shaarawy