Twitter: spopola l'hashtag #RinviateRomaNapoli

Nuova puntata per quanto riguarda la questione relativa alla gara tra Juventus-Napoli, inizialmente rinviata al 17 marzo e ora nuovamente spostata al 7 aprile. Tale decisione ha scatenato soprattutto i tifosi della Roma, che su twitter hanno chiesto con insistenza anche il rinvio di Roma-Napoli, in programma il 21 marzo, 3 giorni dopo la data che avrebbe dovuto accogliere inizialmente Juventus-Napoli. #RinviateRomaNapoli, questo l'hashtag che sta spopolando su twitter, arrivando tra i primi posti in tendenza. Se Juventus-Napoli è stata rinviata per un calendario troppo affollato, chiedono la stessa cosa i tifosi della Roma, dato che nella settimana che verrà la squadra di Fonseca, dopo Parma, avrà il ritorno in Ucraina contro lo Shakhtar, per poi affrontare i partenopei all'Olimpico.