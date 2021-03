Nicolò Zaniolo non vede l'ora di poter tornare in campo: il classe '99 prosegue il suo percorso riabilitativo dopo l'infortunio, ma nel frattempo slitta la visita del professor Fink nella capitale per valutare personalmente le condizioni del gioiellino della Roma. Come riporta il quotidiano oggi in edicola, infatti, il viaggio del professor Fink è stato rimandato alla fine del mese di marzo.

(Il Messaggero)