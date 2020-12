Pellegrini tra infortunio e polemiche, con vista sul rinnovo. Il PSG non molla Calafiori, per la difesa torna di moda Rudiger

All'indomani del pareggio contro il Sassuolo i calciatori della Roma possono approfittare del giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca. Lorenzo Pellegrini, invece, coinvolto dalla polemica per aver risposto a brutto muso ad alcune critiche dei tifosi, ha eseguito i primi esami per valutare il problema alla caviglia. Per il centrocampista si torna a parlare di rinnovo, possibile annuncio a Natale.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, il PSG non sembra aver abbandonato l'idea di tesserare Riccardo Calafiori, mentre in entrata torna di moda il nome di Toni Rudiger.

Finalmente negativo al test per il Coronavirus Nicola Zalewski: il giovane tornerà abile e arruolato dopo le consuete visite mediche.

