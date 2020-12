I VOTI DEGLI ALTRI - Pedro 'doveva fermarsi', Spinazzola 'si conferma tra i migliori', Mkhitaryan 'l'anima di questa Roma'

LR24.IT - Pomeriggio sfortunato per la Roma all'Olimpico, che contro il Sassuolo non va oltre lo 0-0 mancando il sorpasso in classifica ai danni degli emiliani. Gara in salita per i giallorossi per via dell'espulsione di Pedro: "Un paio di numeri ma due gialli in 41 minuti. Primo rosso nei campionati. Doveva fermarsi" (La Gazzetta dello Sport)

Il migliore è Spinazzola: "Si conferma uno dei migliori in campo, propositivo, elegante, ha idee pericolose, quasi sempre. Cerca di farsi inseguire da Berardi e non il contrario, prendendosi qualche rischio. Non trova compagni che lo seguano fino in fondo come in altre occasioni" (Il Messaggero). Gara positiva anche per Mkhitaryan: "Spreca un'occasione in apertura poi Maresca gli cancella il gol. Nella ripresa è, insieme a Dzeko, l'anima di questa Roma" (Il Corriere della Sera). Male invece Ibanez: "La sua sortita avanzata con tanto di palla persa costa il giallo a Villar. Non pago della sua leggerezza insiste nell'eccessiva confidenza in uscita" (Il Romanista)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, Il Romanista)

Mirante 6,07

Ibanez 5,28

Cristante 6,28

Kumbulla 6,07

Karsdorp 6,36

Villar 6,28

Pellegrini 6,14

Spinazzola 6,86

Mkhitaryan 6,28

Pedro 4,36

Dzeko 6,07

Diawara NG

Juan Jesus NG

Mayoral NG

Fonseca 6,14

IL MESSAGGERO

Mirante 6

Ibanez 5,5

Cristante 6

Kumbulla 5,5

Karsdorp 6

Villar 6

Pellegrini 6

Spinazzola 6,5

Mkhitaryan 6

Pedro 4

Dzeko 6

Diawara ng

Juan Jesus ng

Mayoral ng

Fonseca 6

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6

Ibanez 5,5

Cristante 6,5

Kumbulla 6,5

Karsdorp 6,5

Villar 6

Pellegrini 7

Spinazzola 6,5

Mkhitaryan 6

Pedro 5

Dzeko 6

Diawara ng

Juan Jesus ng

Mayoral ng

Fonseca 6

GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6,5

Ibanez 5

Cristante 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Villar 6

Pellegrini 6

Spinazzola 7

Mkhitaryan 6

Pedro 4,5

Dzeko 6

Diawara ng

Juan Jesus ng

Mayoral ng

Fonseca 6

IL TEMPO

Mirante 6

Ibanez 5

Cristante 6,5

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Villar 6,5

Pellegrini 5

Spinazzola 7

Mkhitaryan 6

Pedro 4

Dzeko 6

Diawara ng

Juan Jesus ng

Mayoral ng

Fonseca 5,5

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6

Ibanez 5

Cristante 6

Kumbulla 6

Karsdorp 6

Villar 6,5

Pellegrini 6

Spinazzola 7

Mkhitaryan 6,5

Pedro 4,5

Dzeko 6,5

Diawara NG

Juan Jesus ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA

Mirante 6

Ibanez 5,5

Cristante 6,5

Kumbulla 6,5

Karsdorp 7

Villar 6,5

Pellegrini 6,5

Spinazzola 7

Mkhitaryan 6,5

Pedro 3

Dzeko 5,5

Diawara ng

Juan Jesus ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5

IL ROMANISTA

Mirante 6

Ibanez 5,5

Cristante 6,5

Kumbulla 6

Karsdorp 6,5

Villar 6,5

Pellegrini 6,5

Spinazzola 7

Mkhitaryan 7

Pedro 5,5

Dzeko 6,5

Diawara ng

Juan Jesus ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5