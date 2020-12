Trigoria, terapie per Pellegrini: primi controlli alla caviglia, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno

Dopo lo 0-0 contro il Sassuolo all'Olimpico, Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai giallorossi con la ripresa degli allenamenti fissata per domani mattina a Trigoria.

Gli infortunati, come ha mostrato anche Javier Pastore su Instagram, hanno lavorato al "Fulvio Bernardini", mentre Lorenzo Pellegrini, ieri uscito anzitempo dopo un fallo subìto da Obiang, ha svolto terapie: il colpo alla caviglia destra, ancora gonfia, è stato particolarmente duro. Il 7 giallorosso ha effettuato i primi controlli a Trigoria e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno dallo staff medico, compresa la necessità di svolgere altri esami che al momento non sono in programma.