Trigoria, Pastore in palestra: "Lavoro per tornare presto in campo" (FOTO)

Giornata libera per la Roma dopo lo 0-0 col Sassuolo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani mattina. Eppure Javier Pastore si è recato lo stesso a Trigoria per proseguire nel proprio percorso riabilitativo dopo l'intervento all'anca. A rivelarlo è proprio l'argentino con una storia su Instagram dalla palestra del "Fulvio Bernardini". "Nuova settimana di lavoro per tornare presto in campo" il suo messaggio via social.