Calciomercato Roma, dall'Inghiletterra: i giallorossi pensano a un possibile ritorno di Rudiger

La Roma starebbe pensando di riportare nella Capitale il difensore del Chelsea Rudiger. Il giocatore infatti sembra essere prossimo a lasciare il club inglese, che durante la prossima sessione di mercato potrebbe decidere di metterlo in vendita. Non è chiaro quale potrebbe essere il costo dell'operazione, considerando anche che in questa stagione Rudiger ha raccolto solo quattro presenze tra Champions League e Premier League. Oltre la Roma però alla finestra sembra esserci anche il Barcellona e il Milan, entrambi a caccia di un rinforzo per il proprio reparto difensivo.

(Daily Mail)

