Sfogo Pellegrini, il retroscena: insulti al centrocampista dopo l'annuncio del secondo figlio

Lo sfogo di Lorenzo Pellegrini su Instagram dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo non è certo passato inosservato: il centrocampista della Roma ha definito alcuni tifosi 'falliti' per poi fare parzialmente marcia indietro qualche ora dopo. Dietro il nervosismo del numero 7, oltre al risultato del match contro i neroverdi, ci sarebbero dei commenti di alcuni tifosi al post in cui la sua compagna annunciava la seconda gravidanza - “Fai meno figli e gioca meglio”, oppure “Pensi solo a s…, ma a segnare?” -, almeno secondo quanto riferisce il portale dedicato al calciomercato.

(calciomercato.com)

