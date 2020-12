MELLI: "Arbitraggio scandaloso" - FELICI: "Pellegrini sta diventando un problema, non è tranquillo"

All'indomani di Roma-Sassuolo, fa discutere la direzione di gara di Maresca anche lungo le frequenze radiofoniche. "Maresca è stato il peggior protagonista della partita", dice Ilario Di Giovambattista. "Arbitraggio scandaloso, se fosse accaduto un po' di tempo fa ci sarebbero state le barricate", fa eco Franco Melli.

Antonio Felici commenta, invece, Lorenzo Pellegrini: "Sta diventando un problema, tattico e anche altro: il post che ha messo ieri fa capire che non è tranquillo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

Maresca è stato il peggior protagonista della partita. La mancata espulsione di Obiang, la prima ammonizione di Pedro totalmente inventata mentre la seconda era da giallo. Ayhan quei rigori nell’anno nuovo non te li danno, come al Milan non hanno fischiato contro. Sui falli di mano c’è una rivisitazione. La Roma dovrebbe multare Pellegrini, i calciatori dovrebbero stare al proprio posto. Siamo tutti nervosi visto che il momento è particolare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Nel primo tempo la Roma non mi è piaciuta, ha aspettato il Sassuolo. Fonseca tra il primo e il secondo tempo credo che abbia detto qualcosa alla squadra perché la Roma nel secondo tempo ha giocato meglio, ha rischiato di vincere. Le proteste del tecnico mi sembrano esagerate. Se Fonseca non si faceva espellere poteva aiutare di più i suoi ragazzi. La Roma meglio in dieci che in undici, con più cattiveria (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Ieri l'arbitro ha sbagliato tutto quello che c'è da sbagliare. Nel secondo tempo la Roma mi è piaciuta, ieri il Sassuolo era senza attaccanti. Il problema in questo momento è Dzeko, è veramente troppo indietro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Pedro? Non conta la prima ammonizione, conta la seconda. Il giocatore ha sbagliato, sapeva di essere ammonito, l'espulsione è sacrosanta. Parlando della partita: ieri la Roma fa un primo tempo inguardabile, come se non si fosse presentata in campo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma ha reagito bene nel secondo tempo. Il Sassuolo è in flessione, lo 0-0 è un passo indietro per la Roma. Una grande squadra vince quel tipo di partita 1-0. La Roma ha individualità forti, ma quando deve affrontare una squadra che fa calcio, come il Napoli o il Sassuolo, va in difficoltà (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Pellegrini sta diventando un problema, tattico e anche altro: il post che ha messo ieri fa capire che non è tranquillo. L'errore sul gol è grave: lì tiri e segni, è un errore di valutazione gravissimo da parte sua (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La prima ammonizione a Pedro non ci sta assolutamente, è un giallo che dopo 10 minuti condiziona tutta la partita. Il problema della classe arbitrale è l'arroganza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Il vero problema è che gli arbitri decidono per fatti loro, senza calcolare il Var. Ieri è stato veramente un arbitraggio scandaloso, se fosse accaduto un po' di tempo fa ci sarebbero state le barricate. La Roma esce penalizzata, cosa devono pensare i Friedkin del calcio italiano? (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Ieri non c'è stata uniformità di giudizio da parte dell'arbitro, come fai a dare il doppio giallo a Pedro e non espellere Obiang. Il primo tempo della Roma non c'è praticamente stato (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)