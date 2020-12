'Doni in gioco': raccolta di giochi per i bambini lanciata dal Municipio I. Parteciperà anche la Roma alla consegna

«Per moltissimi bambini e bambine questo sarà un Natale diverso, più solitario, più incerto. Molte famiglie stanno vivendo grandi difficoltà e noi come Municipio Roma I Centro con il Patto di comunità stiamo attivando tutta la rete solidale sul territorio per non lasciare nessuno da solo. Cibo, medicine, prodotti, servizi. Ma ci sono anche i bambini, che in questa pandemia stanno soffrendo su tanti piani. L'isolamento, la didattica a distanza, la paura di perdere i propri cari, il dolore di non rivedere i nonni, il peso delle difficoltà delle famiglie che inevitabilmente ha una ripercussione anche sui più piccoli. Vorremmo che tutte e tutti i bambini possano trovare sotto l'albero un gioco, un dono, un pensiero, perchè la felicità si coltiva anche con i piccoli gesti e Natale è il momento dei sogni, della magia, delle luci e delle speranze». Lo dichiara in una nota la presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi.

«Per questo abbiamo lanciato 'Doni in gioco', la raccolta di giochi nuovi da donare ai più piccoli. È possibile venire a consegnare i doni venerdì 11 dicembre dalle 14 alle 18.30 e sabato 12 dalle 10 alle 14 presso la sede del Municipio Roma I Centro, in circonvallazione Trionfale - aggiunge Alfonsi -. La consegna dei doni alle famiglie segnalate dai servizi sociali avverrà sabato 19 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 con la partecipazione dell'AS Roma e della sua Mascotte. Il Patto di Comunità è proprio questo. Mettere in rete tutte le energie, dei singoli come delle associazioni, perchè si riesca ad arrivare a tutti e tutte - spiega -. Anche ai più piccoli, che sono stati bravissimi, che hanno studiato e imparato a distanza, che hanno rispettato le regole più dei grandi. Per loro e per tutti noi dobbiamo costruire una ripartenza più giusta e più equa per tutte e tutti», conclude.