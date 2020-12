De Rossi su Maradona: "L’ho incontrato una volta e lui mi ha confermato quanto fosse grande ed umile allo stesso tempo. Non lo dimenticheremo mai"

Daniele De Rossi, ex capitano della Roma e giocatore del Boca Juniors, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il sorteggio dei gironi del Mondiale di Qatar 2022 al quale è stato invitato dalla Fifa. Lo storco numero 16 giallorosso ha anche risposto a una domanda riguardante la scomparsa di Maradona. Queste le sue parole: "Ha avuto un impatto incredibile. Ho giocato in Argentina sei mesi e mi è stato chiaro perché è così tanto amato. Ho passato un pomeriggio con lui, l’ho incontrato una volta e lui mi ha confermato quanto fosse grande ed umile allo stesso tempo: è questo il motivo per cui tutti lo amano così tanto in giro per il mondo. La sua scomparsa lascia una sensazione di perdita: è per questo che non lo dimenticheremo mai".