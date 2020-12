Già in estate il Psg di Leonardo aveva messo gli occhi su Riccardo Calafiori e ora, con lo splendido gol segnato la scorsa settimana in Europa League, l'interesse è tornato d'attualità in Francia dove si sottolinea come il dirigente brasiliano, con un passato in Italia, non ha mai smesso di seguire il 18enne assistito da Raiola.

Si sottolinea però, citando fonti della stampa italiana, che il rinnovo di contratto di Calafiori alla Roma è ormai a un passo dalla firma.

(le10sport.com)

